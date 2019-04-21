Итальянка София Раффаэлли заняла первое место на турнире AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами

21 апреля 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итальянская гимнастка София Раффаэлли (Италия, 19.200 баллов) заняла первое место на II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами, сообщает Trend.

Второе место заняла гимнастка Софья Агафонова (Россия, 18.600),третье место заняла Ася Ади Кац (Израиль 18.550).

Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова в упражнениях набрала 17.400 баллов и заняла пятую позицию.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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