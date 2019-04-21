Награждены победители AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой: азербайджанские гимнастки завоевали три медали (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, сообщает Trend.

Награды победителям и призерам в упражнениях со скакалкой вручили - двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Сара Зейналова и Раделли Вишневски.

На первом месте российская гимнастка Анастасия Симакова (18.600 баллов), на втором месте представительница Италии София Раффаэлли (18.600 баллов), на третьем месте азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова (17.350 баллов).

Победителей и призеров в упражнениях с мячом наградили главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Намиг Бадирханов, заместитель директора Национальной арены гимнастики Нармина Гулиева.

Золотую медаль получила Анастасия Симакова (Россия, 19.700 баллов), серебряная медаль у Софии Раффаэлли (Италия, 19.300 баллов), бронзовая медаль у Нармины Самедовой (Азербайджан, 18.350 баллов).

Гимнасток завоевавших медали в упражнениях с булавами наградили директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Виктория Абушова и Бика Абдуллаева.

Первое место заняла итальянская гимнастка София Раффаэлли (19.200 баллов), второе - Софья Агафонова (Россия, 18.600), третье место заняла Ася Ади Кац (Израиль 18.550).

Медали победителям и призерам в упражнениях с лентой вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде, директор спортивного клуба "Оджаг Спорт" Сурхай Гараев.

Золотую медаль завоевала итальянская гимнастка София Раффаэлли (18.350 баллов), серебряную медаль - азербайджанская гимнастка Нармина Самедова (18.000 баллов), бронзовую медаль - представительница Израиля Ася Ади Кац (17.400 баллов).

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.