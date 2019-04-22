На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

22 апреля 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки, сообщает в понедельник Trend.

С утра заторы возникли на Московском и Тбилисском проспектах, а также проспекте Метбуат, улицах 28 Мая, Рашида Бейбутова, на бывшей Завокзальной улице.

Кроме того, затруднено движение с выезда проспекта Гара Гараева на проспект Гейдара Алиева, поэтому движение перенаправлено на проспект Зии Буниятова.

В настоящее время дорожная полиция старается отрегулировать движение автотранспорта.

Напомним, что в связи с началом мероприятий по проведению Гран При Азербайджана Формула 1 в Баку с сегодняшнего дня ограничивается и перенаправляется автодвижение на Бакинском городском кольце.

Напомним, что с 22 апреля в Баку будет изменена схема движения автобусов 17 маршрутов - №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.

Автобусы будут работать по альтернативным улицам.

Отметим, что Гран При Азербайджана Формула 1 состоится в Баку 26-28 апреля текущего года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В связи с гонками Формулы 1 ограничивается автодвижение на центральных улицах Баку
Общество 09:46
В Сулутепе собака раскромсала лицо четырехлетнему ребенку (ФОТО)
Происшествия 21 апреля 23:24
Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут освещать 6 телеканалов
Общество 19 апреля 16:29
Пожар в бакинском ресторане потушен
Происшествия 19 апреля 13:24
Посольство Туркменистана в Баку организовало спортивные состязания под девизом «Здоровье и счастье» (ФОТО)
Туркменистан 18 апреля 20:34
В Баку завершается подготовка к гонкам Формулы 1
Общество 18 апреля 18:48
Лента новостей
Покусанный собакой мальчик переведен в палату – минздрав Азербайджана
Происшествия 11:09
Курс доллара в Казахстане снизился на 2,5 тенге после торгов превысивших $152 млн
Финансы 11:05
Туркменистан налаживает партнерство с израильской компанией в сфере цифровизации экономики
Бизнес 10:59
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах на Украине
Беларусь 10:56
Мансум Ибрагимов: В результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики Азербайджан переживает период стремительного развития (ВИДЕО)
Общество 10:41
Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве
Политика 10:27
В Афганистане восемь человек погибли в шахте от удушья
В мире 10:22
На востоке Турции задержаны нелегалы из Афганистана и Пакистана
Турция 10:20
"Аморфные сплавы": ученые разработали дешевые энергоэффективные материалы
В мире 10:12