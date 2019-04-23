В Азербайджане пройдет приемный экзамен для выпускников прежних лет

23 апреля 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 28 апреля проведет первый тур приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прежних лет, а также приемный экзамен в вузы по V группе и в колледжи на базе полного (11 лет) среднего образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Выпускники прежних лет, желающие участвовать в приемном экзамене по I, II, III и IV группам специальностей, обязательно должны принять участие в первом туре приемного экзамена 28 апреля. В обратном случае они не будут допущены ко второму туру.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экзаменационный центр Азербайджана проводит пробные экзамены
Общество 22 апреля 15:57
ГЭЦ Азербайджана проведет собеседования по приему на госслужбу
Общество 19 апреля 11:09
В Азербайджане обнародованы результаты выпускного экзамена девятиклассников
Общество 18 апреля 16:26
В Азербайджане на экзамен по приему на госслужбу зарегистрировалось более 1750 кандидатов
Общество 17 апреля 14:00
Экзаменационный центр Азербайджана объявил прием на работу на вакантные должности
Общество 16 апреля 15:22
В Азербайджане задержаны лица, пытавшиеся организовать сдачу экзаменов другими людьми вместо абитуриентов
Происшествия 16 апреля 13:48
Лента новостей
Венский архитектор назвал возможные сроки реконструкции Нотр-Дама
В мире 11:38
Таланты Азербайджана выступят с концертом
Культура 11:37
Глобальный процесс цифровизации и возможности для Азербайджана
ИКТ 11:30
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов в ряд стран
Беларусь 11:24
Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака
Интересное 11:23
Проектная компания ICGB вскроет ценовые предложения для строительства интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 11:22
Экономика Нахчыванской Автономной Республики выросла на 0,8%
Бизнес 11:20
В Индонезии в ходе выборов погибли почти 70 человек
В мире 11:20
В системе Службы ASAN можно оплачивать пошлины МВД и Миграционной службы
Общество 11:15