В Азербайджане пройдет приемный экзамен для выпускников прежних лет

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 28 апреля проведет первый тур приемного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прежних лет, а также приемный экзамен в вузы по V группе и в колледжи на базе полного (11 лет) среднего образования, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Выпускники прежних лет, желающие участвовать в приемном экзамене по I, II, III и IV группам специальностей, обязательно должны принять участие в первом туре приемного экзамена 28 апреля. В обратном случае они не будут допущены ко второму туру.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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