В Азербайджане повысят пенсии ряда военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пенсии военнослужащих субъектов разведки и контрразведки будут рассчитываться по-новому.

Данный вопрос нашел отражение в проекте изменений в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) и принят большинством голосов, сообщает во вторник Trend.

В соответствие с изменением, в статье 20.3 после слов “на день демобилизации” добавлены слова: "на день поступления в распоряжение при увольнении из распоряжения в запас или уходе в отставку".

Дело в том, согласно действующему законодательству, при назначении пенсии военнослужащим субъектов разведки и контрразведки, имеющим право на пенсию в соответствии с законом Азербайджана "О трудовых пенсиях" и указанным законом, учитываются все виды денежного довольствия, полученные ими на день их демобилизации (за исключением всех других видов компенсации, кроме денежной компенсации, выдаваемой вместо продовольственного пайка, одноразовых выплат и пособий).

Обозначенные лица до начала демобилизации принимаются в распоряжение, а затем демобилизуются со службы. В этом случае, при расчете пенсии не учитываются некоторые надбавки (надбавки за работу с секретными документами, профессионализм, выполнение важных заданий, за отличие при несении службы и др.), что существенно снижает ее размер.

Целью изменений в законе является повышение пенсий военнослужащих субъектов разведки и контрразведки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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