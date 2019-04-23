Expressbank уделяет большое внимание вопросам защиты окружающей среды

23 апреля 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь словами общенационального лидера Гейдара Алиева, уделявшего большое внимание вопросам окружающей среды «Каждый человек должен посадить дерево, вырастить его и ухаживать за ним», коллектив Expressbank в честь Международного дня Земли провел акцию по посадке деревьев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Экологическая акция прошла 21 апреля 2019 года в окраинах Бинагадинского района при поддержке министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Бинагадинского района.

Главной целью этой акции Expressbank, который регулярно уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности, является усиление общественного контроля за счет разъяснения важности защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса и привлечения внимания людей к защите зеленых насаждений.

«Каждое дерево, посаженное сегодня, станет благим наследием для будущего, сыграет важную роль в сохранении экологического баланса в городе Баку и, в целом, на Апшеронском полуострове. Наша цель – помочь в защите окружающей среды посредством развития экологического просвещения и привлечь внимание общественности к этому вопросу», - сообщила директор человеческих ресурсов банка Малахат Абдуллаева.

Во время акции сотрудники банка также очистили территорию от отходов. Expressbank в рамках пропаганды важности охраны окружающей среды продолжит проводить подобные акции в рамках проекта по развитию экологического просвещения общества.

Стоит отметить, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.

Видео ролик https://www.youtube.com/watch?v=uqIeOMB72DQ

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