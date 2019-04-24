В БГУ состоялось мероприятие "Вымышленный геноцид армян: реалии и факты" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие на тему «Вымышленный геноцид армян: реалии и факты», сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев подчеркнул, что претензия вымышленного геноцида не имеет никаких оснований, армяне всегда пользовались фальсификацией исторических событий в качестве инструмента давления на тюркский мир. Оратор отметил, что армянство, получая поддержку в вопросе вымышленного геноцида, становится все более и более агрессивным и пытается реализовать этот процесс во все большем масштабе. Однако факты и исторические источники подтверждают, что эти претензии - не более чем вздор. Говоря о плодах атакующей тактики дипломатии азербайджанского государства и непрестанном ослаблении позиции армян, ректор сказал, что основой всех этих достижений является успешная внешняя политика Президента Ильхама Алиева. Эльчин Бабаев, отмечая, что эта политика главы государства также связана с дружественной и братской Турцией, которая с нами и в радости и в горе, напомнил про неоднократные призывы Анкары об открытии исторических архивов. По мнению ректора, игнорирование армянами этих призывов на деле является доказательством того, что факта геноцида не было.

На мероприятии доцент БГУ Атамоглан Мамедли выступил с докладом «24 апреля - раскрытие вымышленного геноцида армян».

Затем заместитель председателя Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона», профессор Эльчин Ахмедов поделился своими взглядами на необоснованные претензии армян и их сущность.

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