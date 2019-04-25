В Азербайджане более тысячи учителей приняли участие в конкурсе по замене срочного трудового договора на бессрочный

25 апреля 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились собеседования с учителями, желающих работать на основе бессрочного трудового договора в общеобразовательных школах Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

В собеседованиях, прошедших 22-24 апреля, участвовали 1170 учителей.

Результаты собеседования будут отправлены на личную страницу каждого кандидата.

Как говорится в сообщении, в собеседованиях участвовали учителя, которые набрали необходимый проходной балл в конкурсе по приему на работе учителей, проведенных по 2017-2018 и 2018-2019 учебным годам, и принятых на работу на вакантные места на основании срочных трудовых договоров

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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