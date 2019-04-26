Baku City Circuit о сегодняшней аварии на гоночной трассе

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit распространила заявление в связи с сегодняшней аварией на трассе, произошедшей во время свободного заезда в рамках международных соревнований Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на операционную компанию.

В обращении говорится, что первая сессия свободного заезда Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан была отменена в связи с сошедшим с места канализационным люком на треке: «Несмотря на все предпринятые заранее меры безопасности, главной причиной произошедшего стало то, что под люком была неисправность, которая не была видна сверху. Безопасность пилотов – самый главный и важный вопрос для нас».

В заявлении отмечается, что ставшая причиной аварии крышка люка будет заменена, и в настоящее время ведется работа по проверке всех 300 люков на треке. Как только работа в этом направлении будет завершена, будет дан старт второй сессии свободных заездов.

"Безопасность пилотов – самый главный и важный вопрос для нас", - отмечается в заявлении.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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