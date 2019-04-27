Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой

27 апреля 2019 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, сообщает Trend.

В упражнениях с лентой в финал Кубка мира прошли - Дина Аверина (Россия, 20.650 балла), Анастасия Салос (Беларусь, 20.050 балла), Влада Николченко (Украина, 19.600 балла), Арина Аверина (Россия, 19.100 балла), Боряна Калейн (Болгария, 19.000 балла), Екатерина Галкина (Беларусь, 18.900 балла), Николь Зеликман (Израиль, 18.500 балла), Ксения Мустафаева (Франция, 18.300 балла).

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова (16.600 балла) и Вероника Гудис (15.950) в финал не прошли.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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