Решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - В Баку начался решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Trend.
Перед началом решающего этапа состоится церемония открытия, и пройдет парад пилотов.
На первой позиции стартовой линии расположится пилот команды Mercedes Валттери Боттас, на втором - пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, а на третьем - пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.
|
№
|
Пилоты
|
Команда
|
1
|
Валттери Боттас
|
Mercedes
|
2
|
Льюис Хэмилтон
|
Mercedes
|
3
|
Себастьян Феттель
|
Ferrari
|
4
|
Макс Ферстаппен
|
Red Bull
|
5
|
Серхио Перес
|
Racing Point
|
6
|
Даниил Квят
|
Toro Rosso
|
7
|
Ландо Норрис
|
McLaren
|
8
|
Шарль Леклер
|
Ferrari
|
9
|
Карлос Сайнс-младший
|
McLaren
|
10
|
Даниэль Риккардо
|
Renault
|
11
|
Алекс Албон
|
Toro Rosso
|
12
|
Кевин Магнуссен
|
Haas
|
13
|
Ланс Стролл
|
Racing Point
|
14
|
Ромен Грожан
|
Haas
|
15
|
Нико Хюлькенберг
|
Renault
|
16
|
Джордж Расселл
|
Williams
|
17
|
Антонио Джовинацци*
|
Alfa Romeo
|
18
|
Роберт Кубица**
|
Williams
|
19
|
Пьер Гасли**
|
Red Bull
|
20
|
Кими Райкконен**
|
Alfa Romeo
*Антонио Джовинацци наказан потерей 10 мест за перерасход элементов силовой установки
**Роберт Кубица, Пьер Гасли и Кими Райкконен стартуют с пит-лейна
Отметим, что в целом будут соревноваться 10 команд, которых будут представлять по два пилота.
Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".
В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.
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