Решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 апреля 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начался решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Trend.

Перед началом решающего этапа состоится церемония открытия, и пройдет парад пилотов.

На первой позиции стартовой линии расположится пилот команды Mercedes Валттери Боттас, на втором - пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, а на третьем - пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.

Пилоты

Команда

1

Валттери Боттас

Mercedes

2

Льюис Хэмилтон

Mercedes

3

Себастьян Феттель

Ferrari

4

Макс Ферстаппен

Red Bull

5

Серхио Перес

Racing Point

6

Даниил Квят

Toro Rosso

7

Ландо Норрис

McLaren

8

Шарль Леклер

Ferrari

9

Карлос Сайнс-младший

McLaren

10

Даниэль Риккардо

Renault

11

Алекс Албон

Toro Rosso

12

Кевин Магнуссен

Haas

13

Ланс Стролл

Racing Point

14

Ромен Грожан

Haas

15

Нико Хюлькенберг

Renault

16

Джордж Расселл

Williams

17

Антонио Джовинацци*

Alfa Romeo

18

Роберт Кубица**

Williams

19

Пьер Гасли**

Red Bull

20

Кими Райкконен**

Alfa Romeo

*Антонио Джовинацци наказан потерей 10 мест за перерасход элементов силовой установки

**Роберт Кубица, Пьер Гасли и Кими Райкконен стартуют с пит-лейна

Отметим, что в целом будут соревноваться 10 команд, которых будут представлять по два пилота.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определились победители соревнований FIA Formula-2 в Баку (ФОТО)
Общество 14:39
Еще одна цепная авария на гонках F2 в Баку: трое пилотов выбыли из борьбы (ФОТО)
Общество 14:21
Еще одна авария на гонке F2 в Баку (ФОТО)
Общество 13:46
Цепная авария на гонках F2 в Баку: Столкнулись три болида (ФОТО)
Общество 13:36
В рамках Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан стартовала вторая гонка F2 (ФОТО)
Общество 13:19
На гоночной трассе Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан состоялся велопробег (ФОТО)
Общество 12:42
Лента новостей
Мири Юсиф: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован на очень высоком уровне (ФОТО)
Общество 15:51
Представители посольства Израиля в Азербайджане встретились со спортсменами в рамках Кубка мира по художественной гимнастике
Общество 15:47
В Баку прошла церемония награждения призеров индивидуальных финалов Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 15:46
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Европа 15:41
Команда России завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами
Общество 15:27
Лучшие моменты финальных соревнований Кубка мира в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 15:19
Rilaya и Jessie J провели зажигательный концерт для гостей Формулы 1 в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:40
Определились победители соревнований FIA Formula-2 в Баку (ФОТО)
Общество 14:39
Еще одна цепная авария на гонках F2 в Баку: трое пилотов выбыли из борьбы (ФОТО)
Общество 14:21