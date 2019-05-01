В Азербайджане выросло число химических отравлений

БАКУ /Trend/ - В прошлом году увеличилось число отравлений химической этиологии среди населения Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный токсиколог Главного управления здравоохранения города Баку, врач отделения токсикологии Клинического медицинского центра, доцент Исмаил Эфендиев.

По словам Эфендиева, в 2017 году пострадали от отравлений химической этиологии 2016 человек, а в 2018 году - 2169.

Он отметил, что, в первую очередь, речь идет об отравлении лекарствами. Так, в прошлом году в Азербайджане отравились лекарствами 778 человек, или 36,9 процента от общего числа жертв химических отравлений. Среди лекарств, ставших причиной отравлений, большинство относится к седативным препаратам. Обжигающие жидкости. занимают второе место среди “виновников” химических отравлений. Подобного рода жидкостями в прошлом году отравились 309 человек, или 14,2 процента от общего числа пострадавших, и большинство (236 человек) в результате приема внутрь уксусной кислоты.

По словам токсиколога, на третьем месте среди химических отравлений интоксикация угарным газом. В прошлом году этот показатель составил 279 человек, или 12,9 процентов от общего числа. В целом за прошлые годы основное число отравлений приходилось на долю женщин, преимущественно, в возрасте 20-29 лет.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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