«Бакметрополитен» об особенностях новых поставляемых вагонов

БАКУ /Trend/ - Начиная с июля текущего года, в Азербайджан начнут поставляться новые вагоны для столичного метрополитена. Об этом сказал журналистам глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, сообщает во вторник Trend.

По словам главы пресс-службы, всего в течение года будет поставлено 30 вагонов: «Это шесть подвижных составов. Эти вагоны выпускаются с учетом требований «Бакметрополитена», они оснащены кондиционерами и электроникой, отвечающей другим современным требованиям. Также у этих вагонов широкие двери и предусмотрены пандусы».

Мамедов также добавил, что использование старых вагонов будет прекращено только после окончания срока их эксплуатации.

Напомним, что 31 января текущего года ЗАО «Бакинский метрополитен» и российский «Метровагонмаш» подписали контракт на поставку новых вагонов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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