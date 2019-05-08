В азербайджанской клинике впервые применяют «умные браслеты»

БАКУ /Trend/ - Центральная больница нефтяников вступила в период инноваций.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, пациентам этого медицинского учреждения розданы «умные браслеты». С помощью такого браслета история болезни пациента, со всеми результатами радиологических и других лабораторных исследований, диагнозом и именем лечащего врача, доступна на планшете медработника. Проект OTOMATIP «Больничная информационная система» в настоящее время реализуется на основании договора между Центральной больницей нефтяников и фирмой «ESİM Yazılım».

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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