Минздрав Азербайджана: Состояние троих пострадавших во время пожара на судне на Каспии критическое

9 мая 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состояние троих пострадавших, помещенных в Центральную больницу нефтяников после пожара, произошедшего на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» в Каспийском море, критическое. Об этом сказали Trend в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что у них обгорело более 40 процентов поверхности тела. "Остальные пострадавшие получили ожоги первой и второй степени. Состояние некоторых пациентов удовлетворительное", - сказали в больнице.

Напомним, что в среду на судне-трубоукладчике «Исрафил Гусейнов», проводящем в Каспийском море оперативные работы со стороны компании Saipem, в 18:30 возник пожар, в результате которого 14 человек получили повреждения различной степени тяжести и были помещены в Центральную больницу нефтяников. Один из них отпущен домой, семь человек находятся в реанимации, остальные -в хирургическом отделении больницы.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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