Генеральный секретарь АФФА о высказываниях тренера «Ливерпуля»

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов отреагировал на резкие высказывания тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, в которых тот коснулся проведения финала Лиги Европы в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

«Был неприятно удивлён словам Юргена Клоппа. Он всегда производил впечатление весьма позитивного человека. Более того, все мы знаем, что он большой специалист, добившийся действительно выдающихся результатов в футболе.

Но при всем этом, я категорически не согласен с его мнением, что футбол надо географически ограничивать.

Мы должны уважать и продвигать ценности футбола. А одна из наших главных ценностей - это расширение границ футбола, его глобализация. Европа уже давно вышла за границы стран западной части этого континента, и я убежден, что проведение матчей европейского первенства, а также финалов еврокубков в странах Восточной Европы открывает новые возможности для развития футбола в этих странах, служит его большей популяризации среди подрастающего поколения, привлекает молодежь в футбол», - отметил Мамедов.

Генсек АФФА напомнил, что, несмотря на скептический настрой некоторых стран, мы все стали свидетелями прекрасно организованного чемпионата мира в России.

«То же самое можно сказать об организации финала Лиги Чемпионов в Киеве или 10 лет назад в Стамбуле. Да, возможно, в этом году цены в Мадриде поднялись из-за финала Лиги Чемпионов, но это - т.н. побочный эффект рыночной экономики, и это происходит повсеместно в преддверии больших спортивных мероприятий.

Согласен и с тем, что добраться до Баку на автобусе из Лондона будет сложно, но, когда дистанция была барьером для настоящих болельщиков?

Хочу напомнить, что в тендере на проведение финала участвовали три города - Севилья, Стамбул и Баку. Никто не ограничивал возможность других стран принять участие.

Я уверен, что в Баку будет настоящий праздник футбола. И я также уверен, что и в Мадриде будет то же самое.

Мы прекрасно подготовились. В отелях в Баку есть места, в ресторанах и магазинах достаточно пива, в авиакомпании планируют открытие дополнительных чартерных рейсов. Так, что сейчас самое время, чтобы каждый сконцентрировался на своей работе.

А Юргену Клоппу хотелось бы посоветовать активнее продвигать глобальные футбольные ценности, а не делить страны и столицы на достойные и недостойные чести проводить финалы еврокубков. Он человек популярный и к его мнению прислушаются миллионы болельщиков по всему миру.

Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о недовольстве болельщиков по поводу дороговизны билетов и проживания в городах, где пройдут финалы еврокубков, – Мадриде и Баку.

Отметим, что ранее Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики вместе с другими государственными структурами, а также с компанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA) заявили о полной готовности к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку и создании благоприятных условий для приезжающих туристов и гостей.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, подготовка к финальной игре идет полным ходом.

Отмечалось, что наряду с прямыми рейсами Лондон-Баку-Лондон, которые будут осуществлены авиакомпанией (AZAL) 29 и 30 мая, для иностранных болельщиков также будет организовано более 40 чартерных рейсов.

Кроме того, между клубами-финалистами и Лиги Европы УЕФА, и AZAL ведутся переговоры об организации дополнительных чартерных рейсов.

«Наличие в Баку отелей международных и местных брендов, соответствующих разному бюджету, обеспечит комфорт пребывания иностранных гостей во время мероприятия.

Все моменты, связанные с вопросами безопасности туристов и гостей во время прибытия, размещения и пребывания в стране были тщательно рассмотрены представителями государственного и частного бизнеса. Важно, что Азербайджан занимает одно из первых мест в мировом рейтинге стран с наименьшей угрозой терроризма.

Все государственные органы, вовлеченные в процесс подготовки и организации матча, будут работать в более усиленном режиме для успешного проведения этого значимого спортивного мероприятия», - говорится в информации.

Также отмечалось, что Азербайджан имеет значительный опыт в успешной организации и проведении таких международных соревнований, таких как Formula 1, Евровидение, Европейские игры и Исламские игры солидарности.

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