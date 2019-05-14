Экс-депутат назначен проректором Азербайджанского технического университета

БАКУ /Trend/ - Приказом министра образования Элтон Мамедов назначен проректором по стратегическому развитию Азербайджанского технического университета, сообщает Trend.

Исполняющий обязанности ректора профессор Халыг Яхудов представил назначенного на новоучрежденную должность проректора по стратегическому развитию Элтона Мамедова коллективу.

Элтон Мамедов родился в 1954 году в Уджарском районе.

С 2007 года Элтон Мамедов в должности руководителя научно-исследовательской лаборатории университета по исследованию и применению технологических и экологических проблем и нанокомпозитов был автором и руководителем ряда проектов местного и международного значения. Лаборатория занимается интенсивным анализом и исследованием нефтепродуктов и грунтовых вод, взятых из различных регионах Азербайджана.

Мамедов был избран депутатом в Милли Меджлис третьего созыва.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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