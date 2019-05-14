Экс-депутат назначен проректором Азербайджанского технического университета

14 мая 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приказом министра образования Элтон Мамедов назначен проректором по стратегическому развитию Азербайджанского технического университета, сообщает Trend.

Исполняющий обязанности ректора профессор Халыг Яхудов представил назначенного на новоучрежденную должность проректора по стратегическому развитию Элтона Мамедова коллективу.

Элтон Мамедов родился в 1954 году в Уджарском районе.

С 2007 года Элтон Мамедов в должности руководителя научно-исследовательской лаборатории университета по исследованию и применению технологических и экологических проблем и нанокомпозитов был автором и руководителем ряда проектов местного и международного значения. Лаборатория занимается интенсивным анализом и исследованием нефтепродуктов и грунтовых вод, взятых из различных регионах Азербайджана.

Мамедов был избран депутатом в Милли Меджлис третьего созыва.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский депутат опроверг информацию в связи с задержанием сына
Общество 12 октября 2015 16:07
Выделены средства на капремонт здания Азербайджанского технического университета
Политика 7 декабря 2012 18:58
Лента новостей
ENGINET поддерживает социальные инфраструктурные проекты общестранового значения
ИКТ 11:00
"Поцелуй феи" от азербайджанского дирижера
Культура 10:53
Turanbank завершил I квартал с прибылью
Финансы 10:47
Ученые составили каталог дальних галактик
В мире 10:41
Полиция Турции проводит операции против FETO
Турция 10:40
Туркменистан и Иран обсудили ситуацию в Афганистане
Туркменистан 10:39
В Казахстане уменьшается добыча руд
Бизнес 10:36
Премьер Ирака посетит Турцию
Турция 10:36
В Азербайджане будут оштрафованы перевозчики, не представившие данные о пассажирах самолета
Общество 10:29