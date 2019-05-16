Когда завершится демонтаж инфраструктуры Формулы 1 в Баку? (Эксклюзив)

16 мая 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Часть инфраструктуры, сооруженной в связи с проведением в Баку 26-28 апреля Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, уже демонтирована.

Об этом сообщила в четверг эксклюзивно Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

По ее словам, демонтаж инфраструктуры - бетонных блоков безопасности, железных решеток, наземных переходов и трибун - был начат сразу по окончании гонок. Часть улиц уже очищена от указанных сооружений, а демонтированные элементы инфраструктуры доставлены на склады.

Глава отдела отметила, что на полное завершение работ понадобится около месяца: "Примерно через месяц мы начнем готовиться к очередным соревнованиям. Как всегда, постараемся, сделать на очередном Гран-при что-нибудь новое, чтобы зрителям было интересно".

По ее словам, очередные гонки запланированы на лето будущего года, однако точные сроки пока еще согласовываются.

Арпадараи добавила, что Гран-при Азербайджана и на этот раз прошел очень интересно:
"В этом году наш хэштег был в первой десятке в социальной сети. Этот Гран-при прошел относительно спокойно. То есть во время предыдущих гонок было много происшествий, аварий. Мы очень довольны результатами этого года".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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