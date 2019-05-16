Мири Юсиф стал звездным послом Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку

16 мая 2019 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заслуженный артист Азербайджана, певец Мири Юсиф избран звездным послом Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, любимец молодежи, автор песенных хитов в рамках подготовки к Чемпионату мира примет участие в специальной программе по агитации и пропаганде состязаний, а также представит ряд своих эксклюзивных работ, посвященных чемпионату.

Напомним, что другим послом Чемпионата мира является многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина.

Оба звездных посла в качестве гостей с большим интересом наблюдали за ходом соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедших в апреле текущего года в Баку.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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