Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект «О стандартизации»

17 мая 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на обсуждение вновь был вынесен законопроект «О стандартизации», сообщает в пятницу Trend.

Новый закон будет состоять из пяти глав и 26 статей.

В нем определены цели и принципы стандартизации, разработка, принятие и применение нормативных документов в этой области, источники финансирования и прочие вопросы.

Отметим, что в прошлом году законопроект уже обсуждался, но затем обсуждение было отложено.

На сегодняшнем заседании после обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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