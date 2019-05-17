Поддержка болельщиков очень помогает – итальянская гимнастка

17 мая 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итальянская гимнастка Милена Балдассарри осталась довольна своим выступлением в упражнении с мячом. Об этом спортсменка сказала в пятницу Trend.

«Выступлением в упражнении с мячом я довольна, хорошо все сделала. Сравнивая с прошлыми соревнованиями, вижу, что выполняю некоторые элементы лучше. А вот с обручем начала плохо, потом потеряла предмет. После потери сконцентрировалась и продолжила выступать», - сказала гимнастка.

Балдассарри добавила, что публика в Национальной арене гимнастики своей поддержкой помогает настроиться на выступление.

«Зал Национальной арены гимнастики большой и красивый. Публика хорошая, помогает настроиться на выступление. Думаю, что это помогает не только мне, а всем участницам», - отметила спортсменка.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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