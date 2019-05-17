Не ожидали, что Баку настолько красивый – словенская спортсменка

17 мая 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку замечательная разминочная и соревновательная зона, сказала в пятницу Trend словенская гимнастка Екатерина Веденеева.

«Чемпионат Европы в Баку организован прекрасно, замечательная разминочная и соревновательная зона. После Кубка были учтены пожелания по поводу освещения, и сейчас стало выступать еще комфортнее», - сказала гимнастка.

Комментируя свое выступление в рамках второго дня Чемпионата Европы, гимнастка отметила, что ею были допущены погрешности, но, в целом, она осталась довольна.

«Мы очень много готовились к этому выступлению, и я надеюсь, что справилась», - подчеркнула она.

Екатерина Веденеева рассказала, что перед Чемпионатом неделю провела в Баку на сборах и успела насладиться красотой города.

«Погуляли по городу, и, если честно, не ожидали, что Баку настолько красивый, - он похож на Дубай», - сказала она.

Говоря о завтрашнем соревновании, спортсменка добавила, что ей трудно загадывать, но она постарается сделать все от нее зависящее. «Настроиться на выступление мне помогают тренер и родители, а также поддержка моего Клуба в Словении», - подчеркнула она.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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