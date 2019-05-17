Забота и внимание к спорту в Азербайджане находятся на высоком уровне - депутат

БАКУ /Trend/ - Забота и внимание к спорту в Азербайджане находятся на высоком уровне.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Рауф Алиев.

По словам депутата, как следствие, успехи азербайджанских спортсменов растут из года в год. Он отметил, что Азербайджан превратился в спортивную страну, в которой проводятся такие авторитетные международные соревнования по различным видам спорта, как чемпионаты мира и Европы, Первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности и другие престижные соревнования.

Говоря о соревнованиях 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, стартовавших в четверг, он отметил, что с тех пор, как руководить Федерацией по гимнастике стала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, забота и внимание к этому виду спорта в стране значительно возросли: "Чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится в Баку уже четвертый раз. Это говорит о растущем из года в год авторитете азербайджанского спорта и нашей страны в целом. В Азербайджане спорт пользуется заботой и вниманием на высоком уровне".

Депутат пожелал азербайджанской сборной по художественной гимнастике успехов в выступлениях.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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