Ощущения от Чемпионата Европы в Баку невероятные - белорусская гимнастка

18 мая 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ощущения от Чемпионата Европы в Баку невероятные, об этом в субботу Trend сказала белорусская гимнастка Анастасия Салос.

«Во-первых – это Чемпионат Европы, во-вторых, ответственный старт, где ты выступаешь не только за себя, но и за команду. И ты должен никого не подвести, и все сделать», - сказала Салос.

Гимнастка подчеркнула, что осталась довольна сегодняшним своим выступлением.

«Сегодня выполнила свою программу почти на максимум. Вообще ошибок не было, только если мелкие погрешности. А вот вчера была потеря предмета. Хочу отметить, что наша сборная хорошо выступает, и мы делаем все, чтобы занять призовое место», - подчеркнула Салос.

Гимнастка добавила, что на Чемпионате Европы прекрасная организация.

«В Баку мне нравится зал, здесь хорошо выступать. Много места для подготовки, это очень помогает, так как гимнастки не на одной площадке, а на разных», - сказала Салос.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:38
Забота и внимание к спорту в Азербайджане находятся на высоком уровне - депутат
Общество 17 мая 22:20
Фархад Бадалбейли: Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку - это праздник красоты, молодости и спорта
Общество 17 мая 20:47
С огромным интересом наблюдаем за соревнованиями Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку – зрительница
Общество 17 мая 19:58
В Баку приехала, чтобы посмотреть выступления знаменитых гимнасток – зрительница из России
Общество 17 мая 19:31
Рада, что азербайджанские зрители поддерживают нас – гимнастка из Чехии
Общество 17 мая 18:58
Лента новостей
Абэ и Трамп не сделают совместного заявления по итогам предстоящих переговоров
В мире 13:53
Туризм может стать самым прибыльным направлением ненефтяного сектора в Азербайджане
Экономика 13:50
В воскресенье в Баку сохранится солнечная погода
Общество 13:33
В Азербайджане возросло производство одежды
Бизнес 13:32
В Турции задержано свыше 600 человек
Турция 13:23
США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Персидским заливом
В мире 13:18
Али Ахмедов: С развитием экономики Азербайджана будут расти зарплаты, пенсии и пособия
Политика 13:07
В Ливии два человека погибли при нападении террористов
В мире 12:53
Производство электроэнергии в Азербайджане растет
Энергетика 12:43