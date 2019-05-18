Ощущения от Чемпионата Европы в Баку невероятные - белорусская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Ощущения от Чемпионата Европы в Баку невероятные, об этом в субботу Trend сказала белорусская гимнастка Анастасия Салос.

«Во-первых – это Чемпионат Европы, во-вторых, ответственный старт, где ты выступаешь не только за себя, но и за команду. И ты должен никого не подвести, и все сделать», - сказала Салос.

Гимнастка подчеркнула, что осталась довольна сегодняшним своим выступлением.

«Сегодня выполнила свою программу почти на максимум. Вообще ошибок не было, только если мелкие погрешности. А вот вчера была потеря предмета. Хочу отметить, что наша сборная хорошо выступает, и мы делаем все, чтобы занять призовое место», - подчеркнула Салос.

Гимнастка добавила, что на Чемпионате Европы прекрасная организация.

«В Баку мне нравится зал, здесь хорошо выступать. Много места для подготовки, это очень помогает, так как гимнастки не на одной площадке, а на разных», - сказала Салос.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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