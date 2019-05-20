Минздрав о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Азербайджане

20 мая 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обычно к концу весны снижается количество заражений острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сказала Trend заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии при министерстве здравоохранения Афаг Алиева.

"Заболеваемость ОРВИ идет на убыль, так как температура воздуха постепенно повышается", - сказала Алиева.

Также, по ее словам, в настоящее время в стране не регистрируется сезонных вирусов гриппа.

Она добавила, что на местах медучреждениями проводится эпидемиологический контроль.

"В пограничных пунктах также созданы условия для выявления и изоляции лиц с высокой температурой", - сказала Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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