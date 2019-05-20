В Азербайджане наказаны недобросовестные таможенники

20 мая 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В некоторых средствах массовой информации была распространена информация об инциденте на таможенном посту "Красный мост" на границе с Грузией, в ходе которого, под предлогом необходимости уплаты таможенной пошлины, у гражданки Азербайджана Ханум Шабановой, которая возвращалась на родину после временного проживания в Турции, были изъяты предметы домашнего обихода.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, лицо, занимавшее пост начальника таможенного поста на момент инцидента с Шабановой, было освобождено от занимаемой должности еще до того, как этот случай получил огласку.

Соответствующими органами Госкомитета было проведено расследование. Было установлено, что товары, ввозимые гражданкой страны, являются предметами домашнего обихода. За допущенное нарушение законодательства в ходе таможенного оформления товаров, сотрудники, производившие его, привлечены к административной ответственности. Издан приказ о возвращении вещей упомянутой гражданке.

Госкомитет выражает признательность Ханум Шабановой за принципиальную позицию, занятую в деле предотвращения нарушения законодательства.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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