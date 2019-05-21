В Центре Гейдара Алиева откроется выставка Зураба Церетели (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 22 мая откроется выставка Possible Dimensions известного мастера Зураба Церетели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В экспозиции будут демонстрироваться более 30 отражающих творческий путь мастера произведений – скульптур и картин, привезенных из Москвы, Тбилиси и Лондона.

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. С конца 1960-х годов он получает широкое признание, начинает принимать государственные заказы. Его скульптуры, созданные по общественным заказам в различных странах, привлекают внимание своей монументальностью. Грандиозные скульптуры, автором которых является Церетели, воздвигнуты в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Париже, Риме, Токио и других городах.

Церетели можно назвать гражданином мира. Его мастерские находятся в Тбилиси, где он родился, Москве, Париже и Нью-Йорке. Работа в каждом из этих четырех городов сформировала его индивидуальный стиль.

По словам художника, его встречи с Пабло Пикассо и Марком Шагалом во Франции в 1946 году коренным образом изменили его взгляд на творческий процесс. То, как эти мастера легко переходили от живописи и графики к керамике и скульптуре, вдохновили Церетели на создание новых произведений.

В работе «Инесса» (1968), которое он создал после посещения мастерской Пикассо в Париже, открыто ощущается влияние этого мастера.

Известная скульптура Церетели «Мои любимые художники» (2009) изображает Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Марка Шагала и Винсента Ван Гога, а за год до этого он создал скульптурные образы Нико Пиросмани и Анри Руссо.

На творчество Церетели повлияли и русские художники, в частности абстрактный экспрессионизм Василия Кандинского и супрематизм Казимира Малевича.

Данная выставка в Центре Гейдара Алиева продолжится до 25 августа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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