В Азербайджане обнаружен древний христианский памятник (ФОТО)

21 мая 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе раскопок, проводимых на территории села Тюлю Балакенского района Азербайджана сотрудниками Института археологии и этнографии Национальной академии наук, в пределах христианского памятника эпохи Кавказской Албании был обнаружен третий строительный слой.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт, в результате исследований по точному определению контуров памятника, выяснилось, что церковь Тюлю построена над более древним религиозным строением, длиной 15 и шириной 10,5 метра.

Детальное изучение религиозного строения, большая часть которого, скрывается под албанской церковью, привело к обнаружению 24 захоронений, осуществленных по христианским обрядам. По словам археолога Натига Алышова, в ходе раскопок обнаружены различные фрагменты и целые изделия из камня, стекла, керамики и бронзы различных исторических эпох - от раннего железного века до средневековья. Он отметил, что в будущем планируются углубленные комплексные исследования неожиданной находки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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