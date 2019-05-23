В Азербайджане начаты работы по созданию первого в стране биосферного заповедника

23 мая 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместными усилиями Азербайджанского правительства и Германского банка развития (KfW) в Загатала-Балакенской зоне будет создан первый в истории страны биосферный заповедник.
Об этом в среду сказал Trend директор департамента биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.
По словам Ализаде, проект биосферного заповедника разрабатывается несколько лет, и уже прошел подготовительный этап. В настоящее время, в тендере, организованном KfW, участвуют несколько компаний, и в ближайшие недели будут объявлены его итоги. После этого, с компанией-победителем начнется работа по созданию биосферного заповедника в Загатала-Балакенской зоне. На осуществление этого проекта отведено четыре года и планируется завершить работы в 2023 году.
В рамках проекта, запланированы природоохранные меры в Закатальском государственном природном заповеднике и окрестных территориях, а также с целью повышения уровня жизни местного населения, будут предприняты меры социального характера. В целом, все эти работы нацелены на превращение данной территории в экологически безопасную зону.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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