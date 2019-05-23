Хиджран Гусейнова: Азербайджанское общество негативно воспринимает бытовое насилие

БАКУ /Trend/ - Насилие против женщин не может восприниматься как семейный вопрос, потому что его последствия влияют на каждого члена общества.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, существование насилия против женщин мешает предотвращению нищеты, приводит к падению занятости.

Гусейнова добавила, что бытовое насилие всегда негативно воспринимается обществом. Соответствующие государственные органы реализуют совместные проекты с гражданским обществом и международными структурами по предотвращению бытового насилия и ранних браков. Законодательство в этой сфере постоянно совершенствуется, осуществляются социальные программы, сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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