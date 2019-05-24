Объявлен прием на должности директоров Национальных парков Азербайджана

24 мая 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана объявило конкурс по приему на должность директора Национальных парков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минэкологии.

В конкурсе могут участвовать лица старше 25 лет с высшим образованием, имеющие не менее пяти лет стажа на руководящей должности.

Выбирать кандидатов будет комиссия в составе из специалистов министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения İDEA, Государственного агентства по туризму и Института зоологии НАНА.

Кандидаты будут оцениваться по таким критериям, как знания в своей сфере, умение управлять, общее мировоззрение, умение работать в коллективе, международные знания и опыт работы по сфере, ораторство, компьютерные знания.

Преимущество будет отдаваться лицам с научной степенью по естественным наукам.

Желающие участвовать в конкурсе должны предоставить документы (личный учетный лист кадров и автобиография) в отдел управления человеческими ресурсами министерства до 31 мая 2019 года.

Желающие обратиться могут получить информацию на сайте eco.gov.az или позвонить по тел. (012) 538-84-89.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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