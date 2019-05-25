Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации нового направления проекта «SÖZ» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Art Gallery Hotel в пятницу состоялась презентация нового направления популярного у нас в стране литературного проекта «SÖZ», сообщает Trend.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Директор проекта Нигяр Гасанзаде выразила признательность Лейле Алиевой за поддержку литературного проекта «SÖZ». Она сказала, что этот зарекомендовавший себя литературный проект на сей раз собрал в качестве гостей и участников исключительно молодых авторов. Именно для них был подготовлен этот новый концепт. Основным отличием нового концепта от основной деятельности проекта «SÖZ» является не только организация литературных вечеров, но и создание условий для развития и объединения молодых авторов.

Говоря о новой концепции, Н.Гасанзаде сказала, что она предполагает проведение дней «открытых дверей» для молодых авторов, где они смогут встречаться со своими друзьями, коллегами и руководством проекта, делиться полезной информацией, задавать интересующие их вопросы, читать друзьям свои новые произведения два раза в месяц в отведенные для этих вечеров дни в удобном и современном кафе Art Gallery Hotel. В эти дни Sattart Cafe будет обслуживать гостей бесплатно.

Директор проекта отметила, что целью проекта «SÖZ» является сплочение новых пластов талантливой молодежи, пишущей как на родном, так и на иностранных языках, и, таким образом, внесение вклада в появление и формирование нового поколения творческой литературной интеллигенции в стране.

«Мы приглашаем всех верящих в свой талант молодых авторов стать частью нашей пишущей и талантливой семьи под названием Слово, активно участвовать в развитии и процветании проекта, который за 3 года своего существования не только внес значимый вклад в поддержку и развитие отечественной художественной литературы, но и сумел изменить судьбы многих молодых людей, участвовавших в нем»,- сказала Нигяр Гасанзаде.

Затем молодые поэты прочитали свои стихи.

На мероприятии Лейла Алиева прочитала свои стихи.

Вечер завершился поэтическим отрывком в исполнении Нигяр Гасанзаде.

В заключение молодые авторы преподнесли свои книги Лейле Алиевой, сфотографировались с ней на память.

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