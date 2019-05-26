Антон Колобов завоевал золото на Чемпионате Европы в Баку в индивидуальной программе среди юниоров

26 мая 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский гимнаст Антон Колобов (21.100 балла) занял первое место на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе мужчин среди юниоров, сообщает Trend. Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики в Баку.

Серебряную медаль завоевал Даниэль Тавок (Румыния, 20.450 балла), бронзовую медаль – Руи Консадо (Португалия, 20.450 балла).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финалы среди юниоров и взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан в финалах представляет юниорская команда в программе аэро-данс, а взрослые гимнасты выступят в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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