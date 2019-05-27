На финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку продано свыше 50 тыс.билетов

БАКУ /Trend/ - Продажа билетов на финальный матч Лиги Европы УЕФА «Арсенал»- «Челси», который пройдет 29 мая в Баку, продолжается в четырех пунктах – торговых центрах "28 Mall", "Port Baku", "Gənclik Mall" и в кассах Дворца Гейдара Алиева, сообщил в понедельник Trend глава департамента по информации и связям с общественностью Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Фируз Абдулла.

По его словам, до сегодняшнего дня продано более 52 тысяч билетов, т.е., более 52 тысяч человек уже являются владельцами билетов на игру.

«Среди них также есть спонсоры УЕФА, организации, с которыми сотрудничает структура», - отметил Фируз Абдулла.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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