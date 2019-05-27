На финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку продано свыше 50 тыс.билетов

27 мая 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продажа билетов на финальный матч Лиги Европы УЕФА «Арсенал»- «Челси», который пройдет 29 мая в Баку, продолжается в четырех пунктах – торговых центрах "28 Mall", "Port Baku", "Gənclik Mall" и в кассах Дворца Гейдара Алиева, сообщил в понедельник Trend глава департамента по информации и связям с общественностью Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Фируз Абдулла.

По его словам, до сегодняшнего дня продано более 52 тысяч билетов, т.е., более 52 тысяч человек уже являются владельцами билетов на игру.

«Среди них также есть спонсоры УЕФА, организации, с которыми сотрудничает структура», - отметил Фируз Абдулла.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На центральных улицах Баку ограничат движение транспорта в день финала Лиги Европы УЕФА
Общество 16:13
АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим
Экономика 15:42
Бакинский Олимпийский стадион примет 63 тыс. болельщиков финала Евролиги УЕФА - АФФА
Общество 13:19
Посол Великобритании: Проведена тщательная подготовка к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Азербайджан 10:40
Месут Озиль и "Арсенал" провели первую тренировку в Баку (ФОТО)
Спорт 00:20
В Баку проходит Фестиваль болельщиков финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Спорт 26 мая 17:16
Лента новостей
В Малайзии умер последний в стране самец суматранского носорога
Другие страны 17:00
Азербайджану требуются хорошо подготовленные кадры по информбезопасности - эксперт
ИКТ 16:55
Узбекистан и Россия учредили совместный агрокластер
Бизнес 16:54
Производитель фруктовых соков в Азербайджане наладит экспорт в соседние страны
Бизнес 16:53
Израиль согласился на посредничество США в решении спора вокруг границы с Ливаном
Израиль 16:53
Опубликованы результата экзамена по азербайджанскому языку
Общество 16:50
В течении месяца Иран экспортировал в Азербайджан 33 тыс. тонн товаров на 20 млн долларов
Экономика 16:36
Мэй надеется, что итоги выборов в ЕП убедят Палату общин прийти к компромиссу по Brexit
Другие страны 16:32
Узбекская авиакомпания запускает новые рейсы из Лондона и Франкфурта в Афганистан
Бизнес 16:25