В среду в Азербайджане будет пасмурно, местами дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дождь, вечером преимущественно без осадков, ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем - 23-27 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы -764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана временами дожди, местами ожидаются ливни, грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура ночью составит 13-18, днем - 25-30 градус тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градуса тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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