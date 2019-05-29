Глава Агентства пищевой безопасности Азербайджана встретился с делегацией германо-азербайджанской палаты по внешней торговле (ФОТО)

29 мая 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли встретился с делегацией германо-азербайджанской палаты по внешней торговле, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время встречи Тахмазли проинформировал делегацию Палаты о направлениях деятельности Агентства, отметил, что со дня начала деятельности Агентства оно тесно сотрудничает с международными организациями и предпринимателями в целях обеспечения пищевой безопасности в стране.

Председатель правления Палаты Фалько Хейдрих (Falko Heidrich) довел до внимания, что с 2012 года Палата, как официальное представительство германской экономики, информировало и оказывало поддержку азербайджанским предпринимателям по изучению рынка и бизнеса.

Хейдрих выразил уверенность на дальнейшее развитие связей в сфере пищевой безопасности между странами.

На встрече также был обсужден вопрос расширения возможностей совместного сотрудничества, планируемого в сфере пищевой безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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