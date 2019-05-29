Кофеин – международное исследование в помощь азербайджанскому потребителю

БАКУ/Trend/ - Любой популярный продукт всегда окружают мифы. Кофеин – одно из химических веществ природного происхождения, входящий в группу продуктов, о которых много говорят, в чем-то обвиняют, не полагаясь на факты. В итоге голословные претензии порой несут шлейф негатива, тогда как реальные данные говорят о другом.

Несмотря на то, что Азербайджан не кофейная, а чайная страна, уровень употребления кофеина достаточно высок. Ведь в той же чашке черного чая может содержаться от 14 до 70 мг кофеина, а в энергетическом напитке до 70-80 мг. Соответственно степень безопасности всегда зависит от количества содержания кофеина, но вреден ли кофеин в целом, о котором так много говорят и который, очевидно, на Апшероне активно употребляют?

Государства-члены EC некоторое время назад выразили обеспокоенность по поводу безопасности употребления кофеина как населением в целом, так и конкретными группами людей, например, взрослыми, занимающимися физическими упражнения и лицами, употребляющими кофеин вместе с алкоголем или в составе энергетических напитков. Европейская Комиссия обратилась в Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA – мировой эксперт по здравоохранению и питанию со штаб-квартирой в итальянской Парме) с просьбой о проведении оценки безопасности кофеина. Trend.az делится результатами проведенного исследования.

Экспертное заключение EFSA рассматривало возможное вредное воздействие употребления кофеина из всех возможных источников, в том числе в составе пищевых добавок.

Источники кофеина в мировой продуктовой корзине

Согласно исследованию, кофе является основным источником кофеина для взрослых и составляет от 40% до 94% от общего потребления. В Ирландии и Великобритании основным источником оказался чай, составляющий 59% и 57% от общего потребления кофеина соответственно.

Больше всего страны различаются по продуктам питания, которые влияют на средний уровень потребления кофеина среди подростков. Основным кофеиносодержащим продуктом в шести странах стал шоколад, в четырех — кофе, в трех — напитки типа колы, еще в двух — чай. В большинстве стран именно шоколад (включая какао-напитки) является основным источником кофеина для детей от 3 до 10 лет, за ним идут чай и кола.

Помимо культурных особенностей, на различия в уровне потребления кофеина влияет разница в уровне концентрации кофеина в некоторых пищевых продуктах. Концентрация кофеина в кофейных напитках, например, зависит от технологии производства, типа кофейных зерен и способа приготовления (кофе в капельной кофеварке, кофе-эспрессо). А, допустим, содержание кофеина в напитках на основе какао зависит от количества и типа какао в продуктах различных марок.

*Все данные приблизительны, т.к. содержание кофеина и величина порций могут отличаться как в разных странах, так и внутри одной страны.

Сколько кофеина в день потреблять безопасно?

На основании имеющихся данных Экспертная группа EFSA по диетическим продуктам, питанию и аллергии (NDA) пришла к следующим выводам.

Взрослые

Разовые дозы кофеина до 200 мг (около 3 мг на килограмм массы тела) из любых источников – от шоколада и кофе до энергетических напитков – не представляют опасности для здорового взрослого человека. Это же количество кофеина не представляет опасности при употреблении менее чем за два часа до интенсивных физических нагрузок при нормальных погодно-климатических условиях (здесь исследования по беременным женщинам и пожилым людям не проводились). Таким образом, если ли утро вы начнете с чашки капучино (90 мг кофеина), закусите обед плиткой шоколада (20 мг кофеина), а вечером перед походом в зал выпьете энергетик (70-80 мг кофеина), это не причинит никаких проблем вашему здоровью.

Разовые дозы в 100 мг (около 1,4 мг/кг массы тела) кофеина могут повлиять на продолжительность и качество сна у некоторых взрослых, особенно при употреблении перед сном.

Дозировка до 400 мг в день (около 5,7 мг/кг массы тела в день) при употреблении в течение дня не представляет опасности для здоровых взрослых людей за исключением беременных женщин.

Беременные/кормящие женщины

Употребление кофеина из любых источников в дозе, не превышающей 200 мг в день, в течение дня не представляет опасности для плода.

Дети и подростки

Разовые дозы кофеина, которые считаются приемлемыми для взрослых (3 мг/кг массы тела в день), также применимы и к детям, поскольку скорость переработки кофеина у детей и подростков нисколько не меньше, чем у взрослых. Имеющиеся исследования о сильном воздействии кофеина на уровень тревоги и поведение детей и подростков также подтверждают этот вывод. Уровень потребления в 3 мг/кг массы тела в день также считается безопасным в отношении регулярного потребления кофеина детьми и подростками.

Сочетание кофеина с другими ингредиентами энергетических напитков в обычной концентрации для таких напитков не влияет на безопасность разовых доз кофеина до 200 мг.

Употребление алкоголя в дозах до 0,65 г/кг массы тела, которое приводит к содержанию алкоголя в крови в 0,08 % (уровень, при котором во многих странах мира запрещено водить автомобиль), также не влияет на безопасность разовых доз кофеина до 200 мг.

Как EFSA рассчитывало уровни потребления?

Управление EFSA использовало проведенное в Великобритании исследование по оценке уровня содержания кофеина в различных продуктах питания. Оно содержит информацию о концентрации кофеина в 400 разных образцах чая (рассыпной, в пакетиках, в торговых автоматах, растворимый) и кофе (заварной, в торговых автоматах, эспрессо, растворимый), приготовленных в домашних условиях, на рабочем месте или в кафе и других торговых точках.

Для тех продуктов, у которых уровень содержания кофеина в этом британском исследовании не указан, использовались средние значения, приводимые в других репрезентативных материалах, за исключением энергетических напитков, для которых применялся уровень концентрации кофеина (320 мг на литр) в напитке самой популярной марки. Кстати, в нашей стране энергетическим может называться напиток с количеством кофеина не менее 150 мг на литр, и на текущий момент к ним относятся только Red Bull и Hell Classic. Торговые марки Bizon (128 гр кофеина на литр), Hell New Generation и Hell Active (оба 130 мг кофеина на литр), Соса-Cola и Pepsi (оба 100 мг кофеина на литр) и другие считаются безалкогольными напитками, содержащими кофеин.

Затем для расчета уровня потребления кофеина из продуктов питания и напитков EFSA использовало Базу данных по потреблению продуктов питания. Собранная база содержит данные 39 исследований, проведенных в 22 европейских странах и охватывающих 66 531 участника. В этих исследованиях нет данных об употреблении пищевых добавок, содержащих кофеин. Для расчета употребления взрослыми кофеина из энергетических напитков был использован Отчет EFSA 2013 года.

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