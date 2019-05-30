В Азербайджане расширены полномочия районных судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширился круг дел по административным проступкам, подлежащих рассмотрению в районных (городских) судах.

Как сообщает в четверг Trend , это вопрос нашел свое отражение в проекте изменений в Кодексе об административных проступках, вынесенном на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно изменениям, в обязанности местных судов вменяется определение административной ответственности в связи с соответствующими проступками в муниципальной деятельностью.

Речь идет о том, что в кодексе предусмотрены штрафы за неприятие мер, предусмотренных Квартирным кодексом, со стороны муниципалитетов с целью выбора вида управления многоквартирных зданий. Штрафы ответственных работников применялись в размере 300-500 манатов.

Согласно изменениям, меры наказания за такие административные проступки будут определяться районными судами.

По окончании обсуждений, предложение было принято в результате голосования.

(Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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