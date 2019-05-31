В день финала Евролиги УЕФА в Баку было перевезено 45 тысяч болельщиков (ВИДЕО)

31 мая 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) 23-30 мая работало в особом режиме, чтобы своевременно и на высоком уровне осуществить транспортные меры, предусмотренные в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, проведенной в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно рекомендациям УЕФА, был подготовлен транспортный план, связывающий Международный аэропорт Гейдар Алиев, Бакинский олимпийский стадион и различные пункты, организованные в разных частях Баку в связи с финальной игрой.

Согласно плану, было организовано шесть экспрессных маршрутов для перевозки футбольных болельщиков.

Перевозка болельщиков из Международного аэропорта Гейдар Алиев стартовала 27 мая.

В течение трех дней была обеспечена перевозка всех болельщиков, прибывших в Баку регулярными и чартерными рейсами.

В общей сложности до начала матча 145 автобусами было перевезено 17 тысяч болельщиков.

После матча 450 автобусов перевезли 28 тысяч болельщиков.

Кроме того, в день финала регулярные маршрутные автобусы столицы перевезли 1,5 миллиона пассажиров.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Финальный поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Челси». Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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