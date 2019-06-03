В Азербайджане начинается регистрация на II тур по приему в медрезидентуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается регистрация для участия во втором туре приема в медрезидентуру, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Для участия во втором туре кандидаты, выполнившие условия конкурса в первом туре экзамена по оценке знаний по базовым предметам, должны с 3 по 10 июня пройти регистрацию и оплатить через «личный кабинет» необходимую сумму (100 манатов).

Не прошедшие регистрацию не будут допущены к экзамену по оценке знаний по предметам специальности.

Экзамен пройдет 14 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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