Часть пляжей Абшеронского полуострова опасны для купания

4 июня 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинские пляжи в Тюркане, Говсане, Шихове, Сахиле и Сумгайыте непригодны для купания.

Об этом Trend сказал во вторник начальник управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арастун Гасанов.

По его словам, сотрудники управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг на пляжах, взяли пробы морской воды и провели микробиологический анализ.

Согласно результатам анализа, количество вредных веществ в воде превышает норму на пляжах Тюркан, Говсан ,Шихов, Сахиль и Сумгайыта. Поэтому гражданам не рекомендуется пользоваться упомянутыми пляжами. А пляжами Бильгя, Мардякан, Нардаран, Новханы, Пиршаги, Загульба, Шувялан и Бузовна, по результатам анализов, можно безбоязненно пользоваться:

«В настоящее время проводится мониторинг в южных и северных частях Каспийского моря, анализируются пробы воды и донных отложений».

По словам Гасанова, загрязнённость некоторых пляжей достигла уровня опасного для людей. В настоящее время, последствия загрязнения Каспийского моря и его прямого воздействия на население более заметны с началом пляжного сезона:

«Цель нашего призыва владельцам объектов, юридических и физических лиц по поводу предотвращения загрязнения Каспийского моря, вероятно, станет теперь понятнее. Мы призываем не сбрасывать сточные воды в море и установить очистительные приспособления для обеспечения безопасного отдыха населения на чистых пляжах. К сожалению, сегодняшние результаты не радуют. Но реальность такова, что уровень чистоты некоторых пляжей является неудовлетворительным.

Загрязняющие море должны знать, что их родственники тоже будут отдыхать у моря и захотят купаться. Хотя бы поэтому они должны одуматься и не выливать грязную воду в море».

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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