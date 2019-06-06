Госслужба автотранспорта Азербайджана обратилась к водителям автобусов

6 июня 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве связи и высоких технологий обратилась к водителям автобусов, сообщает Trend.

В обращении выражается просьба, учитывая перегруженность на магистральных дорогах в праздничные дни, не превышать максимальную скорость при управлении автотранспортными средствами, говорится в сообщении.

Несмотря на то, что пассажиропоток из регионов в Баку в первые праздничные дни по сравнению с пассажиропотоком из столицы в регионы относительно меньше, 56 автовокзалов и автостанций продолжают работать в усиленном режиме.

В целом из регионов в столицу 4-5 июня были перевезены 14 908 человек.

Учитывая рост перевозок пассажиров из регионов в столицу в последний день праздника, группа полномочных представителей соответствующих отделов Госслужбы будет направлена на автовокзалы регионов, где ожидается большой пассажиропоток, для предоставления пассажирам информационных услуг.

(Автор: Джейхун Алекперов)

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