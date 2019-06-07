В Азербайджане обнародованы статистические данные о госслужащих

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое января текущего года в Азербайджане насчитывалось 29,1 тысячи государственных служащих, 28,5 процента которых женщины.

Как сообщает в четверг Trend, 4,5 процента государственных служащих работают на позиции третьей (высшей) классификации административных должностей, 75,7 процента – четвертых - седьмых классификаций и 19,8 процента – гражданские помощники.

7,4 процента государственных служащих обладают стажем до одного года, 24,2 процента - от одного года до пяти лет, 23,2 процента - от пяти до десяти лет, 16,8 процента - 10-15 и 28,4 процента - 15 и более лет.

Распределение государственных служащих по возрастным группам характеризуется следующим образом: 17,2 процента служащих моложе 30 лет, 15,9 процента - от 30 до 34 лет, 23,6 процента – от 35 до 44 лет, 21,0 процента - от 45 до 54 лет, 18,1 процента – от 55 до 62 лет, 2,9 процента - от 63 до 64 лет и 1,3 процента в возрасте 65 лет и старше.

1,1 процента государственных служащих, занимающих административные должности 4 - 7 классификаций являются заместителями глав местной исполнительной власти, 14,6 процента - главами департаментов, 11,7 процента - заместителями руководителей департаментов, 7,9 процента - руководителями секторов, 20,9 процента - консультантами, 12,8 процента - ведущими консультантами, 5,3 процента - старшими консультантами и 25,7 процента – главными консультантами.

Средняя номинальная месячная зарплата госслужащих в 2018 году, увеличившись на 15,3 процента и равна 796,5 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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