В Азербайджане выращиваются два сорта клубники, завезенных из-за рубежа

11 июня 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выращиваются два сорта клубники, завезенных из-за рубежа. Об этом сказал Trend предприниматель Рафет Аббасов.

По его словам, новые сорта завезены из Турции и выращиваются в Джалилабадском районе.

"Это сорта - "Альбион" и "Сан Андреас". До недавнего времени в основном выращивался сорт "Виктория". Все эти сорта высокоурожайные. Однако, несмотря на то, что урожайность сорта "Виктория" составляет 30-35 тонн на один гектар, она предусмотрена только для внутреннего рынка из-за низкой устойчивости", - сказал Аббасов.

Он отметил, что сбор клубники, выращенной в теплице, начался в марте, а на открытом воздухе - в конце апреля, и в зависимости от погодных условий продолжится до ноября.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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