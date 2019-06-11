В Азербайджане увлечение учащихся чтением - один из основных приоритетов минобразования

11 июня 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увлечение учащихся чтением, книгами и художественной литературой - один из основных приоритетов министерства образования.

Об этом, выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Знатоки литературы», сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает во вторник Trend.

Она напомнила, что конкурс учащихся VIII-XI классов общеобразовательных школ проводится в четвертый раз.

«Чтение играет важную роль в формировании личности учащихся, и неслучайно, что министерство образования уделяет серьезное внимание чтению».

Велиева высоко оценила проведение в школах мероприятий, нацеленных на формирование у учащихся культуры и навыков чтения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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