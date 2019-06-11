В Азербайджане увеличено количество специальностей и мест в вузах с английским языком преподавания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 2019-2020 учебный год увеличено количество специальностей и плановых мест в вузах с английским языком преподавания, сказал во вторник Trend заместитель главы Аппарата министерства образования Ягуб Пириев.



По его словам, при формировании плана приема студентов учитывались требования международного рынка труда, поэтому число специальностей с английским языком преподавания было увеличено с 57 до 69, и число мест – на 17,7 процента в сравнении с прошлым годом.



Пириев отметил, что в этом году восемь процентов прогнозируемых мест по студенческому приему предусмотрено для специальностей, где преподавание проводится на английском языке. Этот показатель по специальностям с русским языком преподавания составляет 9,3 процента (119 специальностей).



(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.