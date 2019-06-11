В Азербайджане увеличено количество специальностей и мест в вузах с английским языком преподавания

11 июня 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 2019-2020 учебный год увеличено количество специальностей и плановых мест в вузах с английским языком преподавания, сказал во вторник Trend заместитель главы Аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, при формировании плана приема студентов учитывались требования международного рынка труда, поэтому число специальностей с английским языком преподавания было увеличено с 57 до 69, и число мест – на 17,7 процента в сравнении с прошлым годом.

Пириев отметил, что в этом году восемь процентов прогнозируемых мест по студенческому приему предусмотрено для специальностей, где преподавание проводится на английском языке. Этот показатель по специальностям с русским языком преподавания составляет 9,3 процента (119 специальностей).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В вузах было увеличено количество плановых мест по наиболее востребованным специальностям
Общество 4 июня 13:54
В этом году у выпускников азербайджанских колледжей больше шансов поступить в вузы
Общество 23 мая 15:13
В Азербайджане переименован ряд медицинских специальностей
Общество 14 февраля 16:00
В Азербайджане выросло число студентов, обучающихся на английском языке
Общество 21 ноября 2017 15:23
Азербайджанские студенты смогут погасить академическую задолженность до армии
Общество 16 июня 2017 22:13
В вузах Азербайджана плата за обучение не будет взиматься в долларах - министерство
Общество 6 января 2016 14:09
Лента новостей
В Азербайджане будут созданы новые логистические центры
Бизнес 16:02
Азербайджанский джаз-мугам в Аптекарском огороде Москвы: как это было (ФОТО)
Культура 15:58
Азербайджан и Турция вместе смогут противостоять любым угрозам - минобороны Турции
Турция 15:51
Ученые нашли огромные залежи металла на Луне
Другие страны 15:49
В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути
Экономика 15:46
Компания Bakcell получила награду министерства экономики (ФОТО)
Общество 15:39
Fujifilm решила вновь производить черно-белую фотопленку
Другие страны 15:25
Растут доходы Азербайджана от перевозки грузов по коридору TRACECA
Бизнес 15:25
80-летие Вагифа Самедоглу отметили строками прекрасных произведений (ФОТО)
Культура 15:23