Организация круизов на Каспии планируется с 2020 года - госагентство Азербайджана

13 июня 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация круизов по Каспийскому морю планируется с 2020 года.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, проект по организации круизов по Каспийскому морю осуществляется по инициативе России и поддерживается Азербайджаном и другими прикаспийскими государствами.

Гулузаде добавил, что в России строится круизное судно «Петр Великий». «Этот вопрос актуализировался во время визита президента Владимира Путина в Баку. В настоящее время азербайджанская сторона ведет переговоры с Астраханью, соответствующими морскими структурами. Цены на круизы будет устанавливать российская сторона. Естественно, в случае высоких цен азербайджанская сторона выдвинет свои предложения, чтобы они были более приемлемыми», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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