Институту теологии и Фонду пропаганды духовных ценностей выделено новое здание

13 июня 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Институту теологии и Фонду пропаганды духовных ценностей будет выделено новое здание.

Об этом в четверг Trend сказал глава Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

Руководитель комитета сообщил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева Институту теологии выделено новое здание:

"В настоящее время в здании ведутся ремонтные работы. Новое здание Института теологии находится по адресу улица Нахчывани Ясамальского района города Баку. Здание пятиэтажное. После завершения ремонтных работ, обучение будет проводится там".

Гурбанлы добавил, что в здании будет распологаться Фонд пропаганды духовных ценностей:

"В данное время Фонд пропаганды духовных ценностей находится в арендованном здании. Теперь оба учреждения будут в одном здании, но с разными входами", - сказал Гурбанлы

(Автор Эльчин Мехтиев. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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