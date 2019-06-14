Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело встречу с жителями Губы (ФОТО) (версия 2)

14 июня 2019 13:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Центробанк Азербайджана и Сбербанк Германии провели встречу с жителями Губинского района, посвященную повышению финансовой грамотности населения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение.

На встрече гражданам были представлены презентации по вопросам вкладов, кредитов и гарантий, денежной политики, валютного курса, инфляции, электронного банкинга и на другие темы. Жители были проинформированы и о тренингах "Yığım oyunu" в рамках проекта «Повышение финансовой грамотности населения», реализуемого Общественным объединением «Региональное развитие» и Сбербанком Германии, а также о созданном Центробанком «Портале финансовой грамотности» https://bizimpullar.az/

Было отмечено, что создание портала нацелено на признание финансовой грамотности как общественной ценности, рационализацию финансового поведения, формирование финансовых навыков экономических субъектов, а также улучшение финансового благосостояния населения.

На встрече была отмечена важность тренингов "Yığım oyunu", служащих просвещению населения на такие темы, как правильное управление семейным бюджетом, создание резервных фондов и др. Было подчеркнуто, что до сегодняшнего дня к этим тренингам привлечено более 600 человек из различных групп населения, и за время действия проекта будет обеспечено участие в нем свыше 7000 граждан из всех регионов республики.

Специалисты ответили на вопросы граждан в данной сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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