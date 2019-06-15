Эльчин Бабаев: Великий лидер Гейдар Алиев спас республику от угрозы распада (ФОТО)

15 июня 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие по случаю 15 июня - Дня национального спасения, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор университета Эльчин Бабаев, открывая мероприятие, рассказал об историческом значении Дня национального спасения, беспрецедентных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении и укреплении нашего независимого государства.

Отметив, что путь, ведущий к спасению азербайджанского народа, начался в 1993 году, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев откликнулся на настоятельный призыв народа и вернулся в Баку, ректор Эльчин Бабаев подчеркнул, что великий лидер, несмотря на большие риски для себя, спас республику от угрозы распада.

По словам ректора Эльчина Бабаева, в результате многогранной деятельности великого лидера Гейдара Алиева наша страна превратилась в авторитетного члена международного сообщества, в государство, которое динамично развивается, модернизируется, и эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

Затем выступили заведующая кафедрой биологического факультета, депутат Камиля Алиева, исполняющий обязанности декана исторического факультета, профессор Ибрагим Зейналов, студент факультета журналистики Рашад Иманов.

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